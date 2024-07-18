شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قيم النواب: برنامج الحكومة يحقق طموحات المواطنين.. وواثقون من التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة على مدار 6 أيام متواصلة، بعدد 11 اجتماعا استغرقت نحو 70 ساعة، بحضور 28 وزيرا.

واستمعت اللجنة، إلى خطط عمل وزاراتهم فى ضوء برنامج الحكومة، وناقشت كافة المحاور والملفات والنقاط التي تضمنها البرنامج.

وأضاف وكيل لجنة القيم بمجلس النواب في تصريحات له، أن برنامج الحكومة الجديد يحقق آمال وطموحات المواطن المصري، ويحمل نوعا من التنمية الشاملة المستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على برنامج الحكومة من حيث الشكل والمضمون، وخاصة أنه تناول كافة الملفات والأولويات التي تتطلبها المرحلة وخاصة فيما يتعلق بأولويات الدولة واحتياجات المواطنين.

وذكر النائب البرلماني، أن البرنامج الحالي للحكومة يتناول 4 محاور رئيسية، تضع فوق أولوياتها التعليم والصحة وجميع الخدمات التي تمس المواطن، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 ملاحظة من قبل النواب خلال الجلسات الماضية.

وأكد على أن هذه الحكومة جاءت ببرنامجها في توقيت صعب، إقليميًا وعاليمًا في ظل ظروف وأوضاع متقلبة على الساحة الخارجية، والتي لها تأثيراتها على الوطن، مما يتطلب الوقوف جميعًا خلف الدولة المصرية والقيادة والسياسية، ومن الثقة الكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وبرنامجها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتابع: "واثقون في برنامج الحكومة الجديدة، وقدرتها على التنفيذ، في ظل التطورات والأوضاع الحالية، والمجلس سيستخدم كافة كافة الأدوات الرقابية للتأكد من تنفيذ برنامج الحكومة وقياس الأداء لحظة بلحظة".