شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" يوافق على برنامج الحكومة: يجب الاهتمام بالزراعة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقال عابد: أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على الممارسة الديمقراطية المتوازنة مع الحكومة الفترة الماضية، وما لمسناه مع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس في إدارة اجتماعات اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، ولأول مرة جميع التيارات السياسيات تناقش الوزراء على مدار 5 و6 ساعات.

وتابع: "أوجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونائبيه الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار، أنجزتوا الفترة الماضية الكثير والكثير، ملف وزارة النقل، الفريق كامل الوزير استطاع أن ينقل ملف النقل نقلة غير مسبوقة وذلك يرجع إلى توجيهات القيادة السياسية".

واستطرد رئيس لجنة النقل: "محتاجين كل يوم الصبح نفتح 10 مدارس و10 مصانع و100 فدان جديد نستصلحه ونزرعه، ونؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وهى الحل".

وأضافت: "لا أخشى على مصر من حماية الأمن القومي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما نشهده من الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى".

واختتم النائب علاء عابد، كلمته، قائلا: "الزراعة والاستثمار هى المفتاح الحقيقي للتنمية، وأوافق على برنامج الحكومة".