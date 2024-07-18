شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد على محجوب والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق، ووالد المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى العديد من أصدقاء الراحل الفقيد داعين المولى بأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

ويعد الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق من الفقهاء فهو أستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية في جامعة عين شمس وأكاديمية الشرطة وشغل منصب عضو مجلس الشعب من عام 1979 الي 2005.