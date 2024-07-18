شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى للنواب: تقديم برامج زمنية تفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون أمام مجلس النواب، وضع جميع البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر بما فيها الأجندة التشريعية بما يلبى طموحاتكم.

وتابع مدبولى: "نعمل على انجاز برنامج الحكومة الجديد، بالتعاون مع مجلس النواب ودعمه فى التشريعات المطلوبة لإنجاز البرنامج والعمل المستمر والمتابعة الدورية".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.