شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة: مناقشات النواب بالجلسة كانت موضوعية وثرية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، الشكر للنواب على مناقشاتهم حول برنامج الحكومة.

وقال وكيل المجلس فى ختام مناقشات المجلس حول تقرير اللجنة الخاصة عن برنامج الحكومة فى الجلسة العامة المنعقدة الآن: "لقد حظى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة باهتمام كبير من النواب ما يدل على الوعى بالتحديات التى يمر بها الوطن وإنه لمن دواعى سرورنا ونحن نختتم مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة أن أشيد بالأداء البرلمانى الراقى حول المحاور والأهداف فى برنامج الحكومة ومن دار خلال الجلسة من مناقشات موضوعية وثرية تعدت إلى طرح حلول وتوصيات، ومارس النواب حقهم فى ممارسة المناقشات فى ضوء ثوابنا البرلمانية، ولكم جميعا التحية والتقدير فى ختام هذه المناقشات الجادة والهادفة".

وقال سعد الدين: "أتقدم باقتراح أرجو التفضل بعرضه على المجلس ونصه الآتى":

إن مجلس النواب وقد استمع إلى البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة، وبعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة ومناقشات ومداخلات النواب وتعقيب الحكومة عليها يؤكد موافقته على برنامج الحكومة ويعلن منحه ثقته فى الحكومة وبرنامجها ومحاوره الأربعة التى ارتكز عليها البرنامج.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقته المجلس على مقترح المستشار أحمد سعد الدين، معلنا موافقة المجلس على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.