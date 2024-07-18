شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. خطوة بخطوة كيفية التسجيل لحجز الاختبارات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات بداية من يوم الخميس 25 يوليو

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقعين التاليين:

https://tansik.egypt.gov.eg

https://tansik.digital.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:

▪ يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

▪ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

▪ تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة –الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

▪ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

▪ يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أياممتتالية.

▪ يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

▪ لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

▪ يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

▪ تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فيالمواعيد المحددة ،كما تلتزم ايضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختباراتبعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

▪ يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.