شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع وزير الدولة الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت جولة مشاورات سياسية بين مصر وإسبانيا يوم 17 يوليو 2024 بالقاهرة، وذلك برئاسة السفير أبو بكر حفنى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ودييجو مارتينيز، وزير الدولة الاسبانى للشئون الخارجية والدولية، وبمشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومدير إدارة ليبيا ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.



أكد نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، وتطلعنا للبناء على ما تشهده من زخم في مختلف المجالات، وأشاد الجانبان المصري والإسباني بمستوى التنسيق السياسى القائم بينهما على المستويين الثنائي والأورومتوسطي وكذلك دولياً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي.



شهدت المشاورات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث ثمن نائب الوزير الموقف المشرف للحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أخر المستجدات على صعيد الأزمة في السودان والأوضاع في البحر الأحمر، وجهود مكافحة الفكر المتطرف، الذي يلعب الأزهر الشريف دوراً رائداً فيها.



وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وأتفق الجانبان على الأولوية المتقدمة للتعاون في مجالات توطين الصناعة والتكنولوجيا الإسبانية في مصر.



استعرض الجانب المصري حجم التطور في العلاقات المصرية الإفريقية بأبعادها المختلفة سياسياً واقتصادياً وثقافياً ، كما تمت الإشارة إلى جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على صعيد تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية.



ومن جانبه حرص الوفد الإسباني على استعراض الملامح الأساسية للاستراتيجية الإسبانية تجاه أفريقيا الجاري إعدادها. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور لإطلاق مشروعات وبرامج تنموية للتعاون الثلاثي في القارة الإفريقية.