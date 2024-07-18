شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الدكتور محمد على إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق عين وزيرًا للأوقاف من 11 نوفمبر 1986م إلى 2 يناير 1996م وعضوًا بمجلس الشعب، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009م.

وله مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال: التشريع الإسلامى وقوانينه الجنائية والمدنية، الفكر الدينى والمواطنة - محاضرات مع آخرين، مقارنة بين بعض فلاسفة الوضعية القانونية فى الفكر الأوروبى وبعض فلاسفة الإسلام، نظام الأسرة فى الشريعة الإسلامية: الزواج، الطلاق، حقوق الأولاد والأقارب: أحكام تطبيقية فى قضايا الأحوال الشخصية.