شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الابتكار Innovation University تُضيء شعلة تمكين المرأة محلياً وعالمياً.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة الابتكار Innovation University، دورها الريادي في دعم مبادرات تمكين المرأة على مختلف الأصعدة، محلياً وعالمياً، إيمانًا منها بأهمية دور المرأة في بناء مجتمعات مزدهرة ومتقدمة.



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جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية