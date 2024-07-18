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جامعة الابتكار Innovation University تُضيء شعلة تمكين المرأة محلياً وعالمياً.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة الابتكار Innovation University، دورها الريادي في دعم مبادرات تمكين المرأة على مختلف الأصعدة، محلياً وعالمياً، إيمانًا منها بأهمية دور المرأة في بناء مجتمعات مزدهرة ومتقدمة.

جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(1)
جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(1)

 

جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(2)
جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(2)

 

جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية
جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية

 

جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(3)
جامعة-الابتكار-تنظم-ورش-عمل-تفاعلية-(3)

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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