شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى ناعيا الدكتور محمد على محجوب: فقدنا عالما جليلا ومفكرا من طراز فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، رحيل الدكتور محمد على محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، الذى وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال مفتى الجمهورية فى بيان له: أن الأمة الإسلامية فقدت اليوم عالمًا جليلًا ومفكرا مبدعا وداعية من طراز فريد، أفنى عمره فى خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والسماحة، ومواجه الفكر المتطرف بكل شجاعة وحزم.

وأضاف: لقد كان الراحل نموذجًا مشرفا للعالم الإسلامى، فقد تميز بسعة علمه وحسن خلقه وتقواه، وعمل جاهدًا على ترسيخ قيم الإسلام الصحيح فى نفوس الأجيال، وله جهود مشهودة فى مجال الدعوة الإسلامية وتثقيف المجتمع.

وتابع المفتي: أن الدكتور محمد على محجوب سيظل خالدًا فى قلوبنا وذاكرتنا، وندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.