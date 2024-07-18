شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم الخميس 565 رحلة جوية لنقل أكثر من 81 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة اليوم الخميس 565 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية وداخلية تنقل على متنهم أكثر من 81 ألف راكب ويسير مطار القاهرة على مدار اليوم 285 رحلة سفر جوية على متنها قرابة 38,524 ألف راكب تنقلهم إلى وجهات مختلفة منهم نيويورك لندن فرانكفورت موسكو كوبنهاجن جاكرتا أمستردام تورنتو ميونخ جوانزو باريس روما أثينا مانشستر دبى أبوظبى الرياض جدة والعديد من الوجهات الأخرى.



كما يسير المطار رحلات لحائل رأس الخيمة العين جدة المدينة الطائف الشارقة كازبلانكا أبوظبى البحرين جوهانسبرج أسمره عنتيبى دار السلام عمان بيروت مولاى الدمام الكويت لارنكا إسطنبول شنجهاى ميلانو بغداد شينزين بارشلونة فينا ميونخ برلين كانو أبوجا.



فى حين يستقبل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة 280 رحلة جوية قادمة من عدة وجهات دولية وداخلية منها نييورك وباريس وفرانكفورت ولندن وبرلين وروما ونابولى وميلانو ومانشستر وهامبورج وكوبنهاجن ومدريد وبروكسل وفينا وموسكو وبرشلونة ودبلن وأثينا وأمستردام تورنتو وميونخ وعدد من الوجهات العربية منها الرياض جدة المدينة الطائف ودبى والشارقة وأبوظبى والعين ورأس الخيمة وعمان ومسقط وتونس والجزائر والدار البيضاء والكويت وسوريا وبغداد وكينشاسا وتنقل على متنها أكثر من 43 ألفا و104 ركاب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.