شكرا لقرائتكم خبر عن أهداه حذاء مقاس 42.. قصة موقف طريف جمع البابا شنودة مع وزير الأوقاف الراحل والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل الدكتور محمد على محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، ووالد المستشار خالد محجوب الرئيس في محكمة الاستئناف، بعد صراع مع المرض.

ونعى العديد من أصدقاء الراحل الفقيد داعين المولى بأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وكان عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث روى فى تصريحات خاصة لليوم السابع موقف طريف جمع بطريرك الكنيسة بوزير الأوقاف الراحل محمد على محجوب، حيث ذكر أنه فى إحدى حفلات الإفطار التى كانت تنظمها الكنيسة باستمرار فى شهر رمضان المبارك حضر فيها الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف حينها سنة 1994، وكان قداسة البابا يخصص موضع لهم فى المقر الباباوى لتأدية الصلوات.

وأضاف أنه فى إحدى اللقاءات وصل إلى قداسة البابا خبر بعد حفل الإفطار الرمضانى بالكاتدرائية وتوجه الأئمة بالأزهر والأوقاف لأداء صلاة المغرب ومعهم وزير الأوقاف الراحل أن حذاء الدكتور محمد على محجوب لم يجدوه أثناء العثور عليه بعد الانتهاء من الصلاة فما كان من قداسة البابا إلا أن سأله "حضرتك بتلبس مقاس كام ؟" فرد عليه الوزير بالرفض فأصر قداسة البابا وفى النهاية قال له وزير الأوقاف بلبس مقاس 42 يا سيدنا فذهب قداسة البابا بنفسه إلى مكتبه وكان به جميع أنواع الهدايا وأخذ منه حذاء جديد بمقاس 42 وأعطاه إهداء لوزير الأوقاف على الرغم من العثور على حذاءه بعدها إلا أن قداسة البابا أصر على الهدية.