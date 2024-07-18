شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بوضع تصور للتغلب على الكثافات الطلابية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حصر الكثافات الخاصة بالمدارس للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادى وثانوى، وفى ضوء حصر الفراغات أو العمل لمدة 6 أيام ومنح يوم إجازة لكل صف أو العمل فترتين صباحي ومسائي برجاء وضع تصور لكيفية التغلب على مشكلة هذه الكثافات طبقا للنموذج المرسل إليكم وذلك في موعد أقصاه الأحد القادم 21 يوليو 2024.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ولم تصدر اى تصريحات سابقة فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام فى الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد، موضحة أن مصدر هذا المنشور المتداول على إحدى الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تصدر من الوزارة اى تصريحات بهذا الشأن.

وعقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ استكمالًا للقاء الذي تم الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة أهم المقترحات والحلول التي تم تقديمها من المديريات الثلاثة لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين قبل بداية العام الدراسى 2024 _ 202.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة فى الوقت الحالى لوضع حلول عاجلة لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، والتى لن يتم حلها إلا بالتعاون مع جميع العاملين بالمنظومة.

وشهد اللقاء نقاشا حول المقترحات والحلول المقدمة من المديريات التعليمية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة، كما تم استعراض العديد من الأفكار والتي من شأنها التغلب على التحديات المستهدف مواجهتها بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.