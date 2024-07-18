الحماية المدنية تدفع بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سفينة نيلية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس

عززت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، بخزان مياه إستراتيجي و ٤ سيارات إطفاء لمجابهة ألسنة النيران التي التهمت سفينة نيلية بمنطقة ركن فاروق بحلوان.

ويحاول فريق من قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، محاصرة النيران قبل امتدادها لباقي السفينة.

أحد شهود العيان قال لمصراوي، إن الحريق شب في السفينة قبل ٣ساعات" إحنا شوفنا النار في النيل جينا نجري وبعدها جات المطافي".

وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة إخطارا بنشوب حريق في مركبة نيلية بمنطقة حلوان نتيجة أعمال الصيانة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمحاصرة النيران.