رئيس الحكومة يتعهد أمام النواب بإرسال البرنامج الزمني والأجندة التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت على:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب من مناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة، موجهًا الشكر لكل عضو منح الثقة لبرنامج الحكومة، كما وجه الشكر لمن رفض وأبدى تحفظه، متابعًا أن ذلك هو ممارسة للديمقراطية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وقال "مدبولى"، "اتعهد بأن كل التوصيات والملاحظات الصادرة من لجنة دراسة برنامج الحكومة وخلال جلسة اليوم محل تقدير واعتبار وستكون ضمن اطر تنفيذ البرنامج".

وأضاف، البرنامج وضع مستهدفات حتى 2030، ولكننا اخترنا أن نضع خطط تفصيلية لمدة 3 سنوات بسبب المتغيرات.

ووعد مدبولى، بأن قبل بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يتم إرسال كل البرامج الزمنية الدقيقة للبرنامج والأجندة التشريعية الدقيقة بما يلبى طموحات أعضاء المجلس.

وتابع، أتطلع لدعم المجلس والتفاعل معه والتوجيه ، معلنا أن كل تقارير المتابعة ستكنون امام المجلس خلال الفترة المقبلة.