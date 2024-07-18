مبشر ويحقق آمال المواطنين.. رئيس شباب النواب يوافق علي برنامج الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقته على برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي، مؤكدا انه برنامج مبشر ويحقق تطلعات وآمال المواطن المصري.

واكد رئيس لجنة الشباب ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن لجنة الشباب اصدرت عددا من التوصيات بشأن تطوير الرياضة وتمكين الشباب منها تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بما يحقق عائد على الرياضة المصرية.

وأشار إلي أن اللجنة أوصت بالاهتمام بالثروة القومية المصرية المتمثلة في شباب المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، وكذلك الحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الدولة لهم لربطهم بالوطن الأم.

وتابع :-تضمنت التوصيات اطلاق مشروع قومي للطب الرياضي الاستباقي للإصابات والتأهيل بدلا من الاعتماد على مراكز للطب الرياضي خارج البلاد بما يؤدي إلى نزيف في الدخل القومي المصري وخروج العملة الأجنبية للخارج، على أن يتضمن المشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة الخدمات العلاجية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بما يجعلها قبلة لإقبال الرياضيين من داخل وخارج مصر لتلقي العلاج التأهيلي المطلوب لحماية اللاعبين من حالات الإصابات والوفاة التي انتشرت بين الرياضيين في الفترة السابقة.

واضاف أن من ضمن التوصيات قيام وزارة الشباب والراضة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الإجراءات اللازمة لحل مشكلة هروب اللاعبين الرياضيين وتجنسهم بجنسيات دول أخرى وفي ضوء تكليف رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ومن بين الإجراءات المقترحة (تدشين صندوق للإنفاق على الأبطال المتميزين في بعض الألعاب الفردية لمواجهة ظاهرة تجنيس اللاعبين الرياضيين بجنسيات دول أخرى.