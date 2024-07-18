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الخليج 365: حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب".. المجلس يوافق على برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات.. والنواب: يحقق طموحات المصريين ونشكر الرئيس السيسى على جهوده للنهوض بالدولة والديمقراطية "غير المسبوقة".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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