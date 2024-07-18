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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب".. المجلس يوافق على برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات.. والنواب: يحقق طموحات المصريين ونشكر الرئيس السيسى على جهوده للنهوض بالدولة والديمقراطية "غير المسبوقة".
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