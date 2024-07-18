شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حكومة مصطفى مدبولى تحظى بثقة "النواب".. المجلس يوافق على برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات.. والنواب: يحقق طموحات المصريين ونشكر الرئيس السيسى على جهوده للنهوض بالدولة والديمقراطية "غير المسبوقة".

اقرأ فى العدد أيضا..

- المنتخب الأولمبى يواصل تدريباته بفرنسا استعدادا للأولمبياد

- الرئيس يوجه بتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات لـ "اقتصادية القناة".. السيسى يشدد على الدور المحورى لتوطين الصناعة.. ومدبولى يستعرض جهود تفعيل عمل الحكومة

- مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى

- الخميس المقبل إجازة للعاملين فى القطاع الخاص

- أكبر حديقة فى الشرق الأوسط داخل قلب القاهرة التاريخية.. "الإسكان": تنفيذ حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان.. ويؤكد: الهدف منها توفير متنزهات جديدة لسكان القاهرة

- ماجدة الرومى تطل على جمهورها اليوم بمصاحبة المايسترو نادر عباسى.. وتغنى للحب والسلام بمهرجان العلمين

- ارتفاع مخزون القمح ليتجاوز 6 أشهر

- "التنمية المحلية": دعم كامل لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية

- "التضامن": تقرير يومى عن مشاكل المواطنين يقدم الحلول

- "المشاط" تؤكد أهمية تفعيل اللجنة المصرية - الفرنسية لتوطين الصناعة

- "اقتصادية قناة السويس": 98 مشروعا تحصل على موافقات باستثمارات 2.23 مليار دولار

- إنشاء مدينة طلابية دولية بمعايير عالمية على مساحة 100 فدان



p



