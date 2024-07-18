شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نواصل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نواصل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز على هامش جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أننا متواجدون من خلال منافذ كبيرة تساعد على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج، فى حضور رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرًا.

وشهدت الجلسة، توجيه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة المصرية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، فضلا عن شكره على الممارسة الديمقراطية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم.