وزير الأوقاف ينيب رئيس شئون المساجد لافتتاح مسجد القاضي بمنيا القمح غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أناب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في افتتاح مسجد القاضي بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، غدًا الجمعة 19 يوليو 2024م، وأداء خطبة الجمعة بعنوان: "جبر الخاطر وأثر في الدنيا والآخرة".

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد القاضي بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، خطبة الجمعة حول "جبر الخواطر"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.