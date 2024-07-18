وزير الري: استكمال ما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من التأهيل للترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر على أهمية منظومة الجيل الثاني للمياه، والتي تشمل تطوير شامل لنظام المياه من خلال إنشاء المنشآت المائية بطول مجرى نهر النيل واستكمال مشروع تأهيل الترع.

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم استكمال ما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من التأهيل للترع ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 آلاف كيلومتر في المستقبل.

كما أكد على أهمية مراجعة الاحتياجات اللازمة لكل ترعه بشكل منفرد والعمل على صيانتها وتطوير البوابات وأنظمة التحكم في المياه.

كما أوضح الوزير أنه يتم العمل على تطوير نظام الري والتحول إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية، حيث سيتم ري حوالي مليوني قطعة أرض بنظام الري الجديد وفقًا للقوانين، وكذلك تحويل زراعة قصب السكر إلى الري الحديث مما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.