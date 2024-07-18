حدث في 8 ساعات| البرلمان يوافق على برنامج الحكومة.. والأرصاد تُحذر من موجة حارة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، ومدبولي يؤكد مناقشة الحكومة لبرنامجنا تمنحنا الثقة في اجتياز كل الأزمات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الاخيرة:

مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تصويت الأعضاء على منحها الثقة

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي أمام النواب: مناقشات برنامج الحكومة يعطينا الثقة في إجتياز كل الأزمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع خلال الجلسة العامة لمجلس مناقشات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة والتي كانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبي صالح الوطن".

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفاة وزير الأوقاف الأسبق.. من هو محمد علي محجوب؟

تُوفي قبل قليل، الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب، وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدتها أسبوع وتصل إلى 46 درجة.. الأرصاد تُحذر من موجة حارة غير مسبوقة – فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع تشهد موجة حارة تصل إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس لجنة الخطة والموازنة يوافق على برنامج الحكومة: هدفنا توفير حياة كريمة للمواطنين

أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة ومنح الثقة للحكومة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"خليتوها خل".. عمرو أديب يهاجم منتقدي أحمد حلمي بسبب فيلم النونو

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الفنان أحمد حلمي، التي حدثت بسبب إعلان دوره في فيلم "النونو"، والذي يؤدي فيه دور نصاب

للتفاصيل.. اضغط هنا

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تحرك من التعليم بشأن أزمة الكثافات الطلابية داخل المدراس - (مستند)

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن حصر الكثافات الخاصة بالمدارس للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادى وثانوى.

للتفاصيل.. اضغط هنا