وزير التموين: شغلنا الشاغل وتوفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناقشات في مجلس النواب كانت جيدة ومثمرة، إذ ناقشت البرنامج بصفة عامة وما يخص برنامج التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف فاروق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا نريد الفصل بين التموين والتجارة الداخلية لأن التجارة الداخلية قاطرة قد تكون المساعد الأساسي لتقديم التموين بالشكل المطلوب".

وتابع: "المناقشات ركزت على بناء الإنسان التي تعتبر من أهم النقاط التي نناقشها في برنامج الحكومة بصفة عامة، ووجه الرئيس السيسي بالعمل على ضبط الأسعار وهيكلة العمل داخل الوزارة".

وواصل: "مطالبون بتنفيذ الخطة اعتبارا من بعد حلف اليمين وبعد إقرار الحكومة والنظر في ضبط الأسعار والسيطرة على التضخم بشكل عام، كما أنني مسؤول في المجموعة الاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء وشغلنا الشاغل وتوفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه بشكل نرضى عنه جميعا".