ضبط سيدة تدير كيانا تعليميًا مخالفا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة بالإسكندرية؛ لاتهامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدة – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوبين للكيان، 2 أكلاشيه بإسم الكيان، مجموعة من الكتب تحوى المواد التى يتم تدريسها بالكيان، دفاتر إيصالات استلام نقدية وجهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.