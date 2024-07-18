8 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الواحات حادثا مروريا أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، مساء الخميس.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث ووقوع مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافه عن مساره.

اختلال عجلة القيادة انتهى بانقلاب السيارة على جانب الطريق وأصيب 8 أشخاص نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.