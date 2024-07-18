تخصص نصب.. عصابة المشاغبين العشرة تسقط في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والادعاء بقدرتهم على تعيين السائقين فى شركات النقل الذكى بموجب أوراق مزورة.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتعليق تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لقدرته على استخراج أوراق مزورة لقائدى السيارات الراغبين فى العمل عبر شركات النقل الذكى بمقابل مادى واتخاذه من أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب النشاط الإجرامى تشكيلا عصابيا مكون من 10 أشخاص - مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية"- تخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة" وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين".

التحريات أثبتت تزوير المتهمين للمستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد ادخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق الإستفادة المادية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من نماذج فحص السيارات "خالية البيانات" وأكلاشيه منسوبين لإحدى الشركات المختصة بالفحص الفنى للسيارات- جهازى "لاب توب"- 2 طابعة "كمبيوتر"- 12 هاتف محمول- 45 شريحة هاتف محمول) وبفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.