بعد ٤ ساعات من اشتعالها .. السيطرة على حريق "سفينة" حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق كبير التهم سفينة نيلية بمنطقة ركن فارق على كورنيش نيل حلوان دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

ويجري رجال الحماية المدنية، عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخري عقب السيطرة عليها بعد نحو 4 ساعات من إشتعالها.

اللواء أشرف جاد الله مدير قطاع جنوب القاهرة، تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق هائل في سفينة نيلية بركن فاروق على كورنيش النيل بمنطقة حلوان.

بدورها، عززت قوات الحماية المدنية، بخزان مياه إستراتيجي و ٤ سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، لمحاصرة ألسنة اللهب.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة إخطارا بنشوب حريق في مركبة نيلية بمنطقة حلوان نتيجة أعمال الصيانة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمحاصرة النيران.