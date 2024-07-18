شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لدفع السلام الدائم قدما، مؤكدة أنه يصب فى صالح أمن إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على مدار الساعة للدفع نحو التوصل لوقف لإطلاق النار وهذا ما سيضع حدا لكل ما يجرى، مشيرة إلى أنها تواصل الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق وضمان سلامة الأنشطة الإنسانية وفتح مزيد من المعابر. وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة.