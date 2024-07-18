شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات تتفقد مطارى برج العرب والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

قامت اللجنة المشكلة اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات، برئاسة نائب وزير الطيران المدني، الطيار منتصر مناع وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدت خلالها مطار برج العرب الدولى وصالات الوصول والسفر والجوازات، حيث تم متابعة إجراءات السفر والوصول وحركة التشغيل لمختلف شركات الطيران والأسواق الحرة والحجر الصحي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، حيث وجه وزير الطيران المدنى الدكتور سامح الحفنى بالعمل على تطوير وتحديث شبكة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها والتغلب على جميع المعوقات وتقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية كما تنص المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو).



كما تفقدت اللجنة صالتى انتظار المودعين والمستقبلين، وحرصت اللجنة على الاستماع للركاب المسافرين والمودعين للتغلب على أى معوقات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم والاستمرار فى أعمال التطوير والتنمية بالمطار.

كما تفقدت اللجنة أعمال تطوير المبنى الجديد للركاب صديق للبيئة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى( جايكا ) لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من مليون راكب إلى 5 ملايين راكب سنويًا استعدادا لافتتاحه قريبا لتخفيف كثافة الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم، والذى سيعد إضافة هامة لمنظومة المطارات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تحسين وتطوير كافة المنشآت والمطارات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى، لجذب مزيد من الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر شبكة المطارات المصرية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح مع حلول عام 2028.

وتفقدت اللجنة أيضًا مطار العلمين الدولى وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب، كما تابعت اللجنة انتظام الحركة الجوية للاطمئنان على حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين فى ظل الاستعدادات التى يشهدها المطار حاليا لانطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، والمقرر اقامته خلال شهر سبتمبر المُقبل؛ هذا وقد أصبح المطار داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحة الوافدة من وإلى مصر.