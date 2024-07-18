شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان رفض أي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطى ونظيره الأردني أيمن الصفدي يؤكدان موقف بلادهما الرافض لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويؤكدان تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وما خلفته من دمار وفقدان عشرات الآلاف من الأرواح.

كما أفادت القناة بأن وزير الخارجية المصري يؤكد دعم القاهرة للجهود الأردنية لتمكين وكالة أونروا من أداء دورها في قطاع غزة.\

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.