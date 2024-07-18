شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإرشاد الزراعي يشارك في لقاء توعوي حول منظومة جمع وتدوير قش الأرز بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـ وزارة الزراعة اليوم في اللقاء التوعوي الذي عقد في محافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وحضور نواب المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظ، والدكتورة أممية الصوان مستشار وزارة البيئة لإدارة المتبقيات الزراعية، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى "والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالإضافة إلى ممثلى شرطة البيئة والدفاع المدنى والحريق، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤلي مديرية الزراعه ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، وممثلي عدد من الجهات المعنية، بمشاركة عدد من المزارعين ومتعهدي جمع قش الأرز، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الشرقية.

أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إلى أن منظومة قش الأرز تمثل نموذج ناجح للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأعوام السابقة والذي شهد نجاحا لتلك المنظومة، مشددا على ضرورة العمل وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل اي معوقات خلال هذا العام لتحقيق اعلي معدلات أداء وتحقيق أفضل نتائج فى ظل الدعم المقدم من الوزراء والمحافظين.

وأكد "عزوز" على تعليمات وزير الزراعة بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز والاضطلاع بالمهام المنوط بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المختصين بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية والعاملين بالمحافظة لضمان نجاح المنظومة هذا العام.

و تم خلال اللقاء مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة من الأرز، وتعرض آليات العرض والطلب على قش الأرز لظروف قد تزيد أو تتناقص من الإستفادة منه، وفى ضوء ظروف مناخية متقلبة، أصبح من الضرورى أن تجتمع كافة الجهات لوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الإستفادة من المتبقيات الزراعية وتعظيم الفرص الاستثمارية.

وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للـ مخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمحافظات المعنية، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

جدير بالذكر انه تم عقد اجتماعا تنسيقيًا الإثنين الماضي بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور قيادات الوزارتين وذلك لمناقشة الاستعدادت والإجراءات الاستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لهذا العام خريف 2024، وتحديد الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة وضمان فاعليتها.