الأرصاد تحذر من موجة حارة طويلة الأمد تتجاوز 40 درجة مئوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة تجتاح البلاد بدءًا من أمس الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن معدلها الطبيعي.

خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "كل الزوايا" على شاشة قناة أون، قالت غانم إن درجات الحرارة سجلت في القاهرة الكبرى إلى حدود 37-38 درجة مئوية وستتجاوز الـ39 درجة في الأيام القادمة، بينما يتوقع أن تصل إلى 40 و 41 درجة في فترة الظهيرة.

وأرجعت الدكتورة منار غانم، سبب هذه الموجة الحارة إلى منخفض الهند الموسمي العملاق، الذي يسيطر على معظم أنحاء الجمهورية ويصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة وجافة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر الطقس باندفاع كتلة هوائية ساخنة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ويمتد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في زيادة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة.

وأفادت الدكتورة منار بأن هذه الموجة الحارة ستستمر لمدة أسبوع كامل، وهي أطول مدة منذ آخر موجة حارة شهدتها البلاد.

كما نصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.