اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي بالمطارات تتفقد مطاري برج العرب والعلمين الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وجه وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، بالعمل على تطوير وتحديث شبكة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها، والتغلب على جميع المعوقات وتقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية كما تنص المنظمة الدولية للطيران المدنى (ايكاو).

وفى ذات السياق قامت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع وممثلي كافة الجهات المعنية يوم الثلاثاء الماضي بجولة تفقدت خلالها مطار برج العرب الدولي، وصالات الوصول ،والسفر ،والجوازات، حيث تم متابعة إجراءات السفر والوصول وحركة التشغيل لمختلف شركات الطيران والأسواق الحرة والحجر الصحي.

كما تفقدت اللجنة صالتى انتظار المودعين ،والمستقبلين، وحرصت اللجنة على الاستماع للركاب المسافرين ،والمودعين للتغلب على أى معوقات تواجههم، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم والاستمرار في أعمال التطوير والتنمية بالمطار.

كما تفقدت اللجنة أعمال تطوير المبنى الجديد للركاب صديق للبيئة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من مليون راكب إلى ٥ ملايين راكب سنويًا استعدادا لافتتاحه قريبآ لتخفيف كثافة الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم، والذي سيعد إضافة مهمة لمنظومة المطارات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تحسين وتطوير كافة المنشآت والمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى ، لجذب مزيد من الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر شبكة المطارات المصرية ، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب ٣٠ مليون سائح مع حلول عام ٢٠٢٨.

و كانت اللجنة قد تفقدت أمس مطار العلمين الدولي، وصالات السفر، والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة السيور والحقائب، كما تابعت اللجنة انتظام الحركة الجوية للاطمئنان على حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين فى ظل الاستعدادات التى يشهدها المطار حاليآ لانطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء والمقرر اقامته خلال شهر سبتمبر المُقبل؛ هذا وقد أصبح المطار داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحة الوافدة من وإلى مصر .