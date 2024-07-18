حسام موافي يكشف حقائق ومفاهيم حول التداوي بـ "عسل النحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، سؤالا للدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بشأن العلاج بعسل النحل.

خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، على قناة "إم بي سي مصر"، رد الدكتور موافي بأن النص القرآني لم يحدد العسل كعلاج شافٍ، بل ذكر الشفاء في "شراب مختلف ألوانه" الذي يخرج من بطون النحل، وترك التأويل لعلم الله وحده. وهنا يبرز التمييز بين التصديق بالنص القرآني وبين ما يعتمده العلم من براهين وأدلة.

قال الدكتور حسام موافي: "القرآن ما قالش العسل بيشفي، ولا أحد أنكر العسل بل الرسول تداوى به، لكن الآية في القرآن لم تشير إلى العسل".

وفي تناوله للممارسات الطبية الراهنة، أوضح الدكتور موافي أن العسل، رغم فوائده المتعددة، قد يكون مضرًا في حالات معينة مثل مرضى السكري، مؤكدًا على أن التعامل مع العسل كعلاج يجب أن يتم بمعرفة ووعي، لأن الجهل قد يؤدي إلى مصائب صحية.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود من يستغلون هذا الجهل لمصالح شخصية، ممن يروّجون لعلاجات خاطئة ويستثمرون في قلة المعرفة لدى الناس، معقبًا: "الناس اللي عايزه تسترزق بتستغل جهل الناس، ويعطونهم أشياء خطأ".