مصطفى بكري: تقييم رئاسي للحكومة الجديدة بعد 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن تضامنه مع المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الأزمات ستمر ولكن الأهم أن يبقى الوطن، فالخونة والمتأمرون يستغلون ما يحدث للسعي لهدم الدولة.

وأكد بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": رئيس الوزراء يتابع الوزراء والمحافظين، الإيد الواحدة مش هتسقف، مينفش وزير ومحافظ يقعد في مكتبه، الرئيس قالهم هقيمكم بعد 6 شهور"

وعقب مقدم برنامج "حقائق وأسرار": مش بنتكلم مجاملة، إحنا خايفين على مصر، وشايفين الأعداء موجودين جوانا، مصر بلد الوطنيين ومصر، هنفضل لغاية آخر يوم بندافع عن أهلنا، بس فيه فرق إنك بتدافع عن بلدك وإنك تكون خنجر في ضهر وطن،

واختتم الإعلامي مصطفى بكري قائلًا: "إحنا مش بنطبل لكن خايفين على البلد، الوطن لو حاصله حاجة مش هنسامح نفسنا ليوم الدين، وهنفقد مصداقيتنا قدام أنفسنا قبل أي حد".