أخبار مصر

ضبط مدير كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات -أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من المطبوعات الدعائية). يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا