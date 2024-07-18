ضبط مدير كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات -أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من المطبوعات الدعائية). يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.