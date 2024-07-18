حريق مخزن المرج.. الأوضاع تزداد صعوبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يجابه رجال الدفاع المدني نيران حريق هائل نشبَّ داخل مخزن دهانات بحي المرج دون الكشف عن حصيلة الخسائر حتى الآن، مساء الخميس.

مع تأزم الوضع، دفع مساعد وزير الداخلية بتعزيزات إضافية ليصل إجمالي السيارات إلى 10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين في محاولة لكبح جماح النيران المتصاعدة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحاية المدنية بالقاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من محل أسفل عقار بدائرة القسم.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ4 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مدير القطاع ومأمور القسم للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر قبل الدفع بتعزيزات إضافية.

بدورها، فصلت الجهات المعنية الخدمات الأساسية عن المنطقة بالكامل حرصأ على سلامة الأهالي وسط ارتفاع كثيف للأدخنة.