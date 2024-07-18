شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"إكسترا نيوز": ملاحظات النواب على برنامجنا كانت إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إنّ الاجتماعات التي شارك فيها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة إليه وللوزراء.

وأضاف "فتحي"، في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، عبر قناة "إكسترا نيوز": "شاركنا في جلسات كثيرة جدا، واستمعنا لآراء وتحدثنا عن برنامجنا وتكلمنا بمنتهى الحرية، ثم علقنا على ما اقترحه النواب من ملاحظات".



وتابع وزير السياحة والآثار: "أرى أنّ ملاحظات النواب إيجابية ومثمرة، وأن الروح الإيجابية بين السلطة التنفيذية والتشريعية الممثلة في مجلس النواب ستكون مثمرة جدا ومفيدة للغاية، ويمكن القول بأنه حدث عصف ذهني بين الوزراء والنواب والاستفادة كانت للجانبين".

وواصل: "جزء كبير من ملاحظات النواب أن البرنامج الذي تقدمنا به إيجابي للغاية، وهناك من قدموا اقتراحات وأخذناه في الاعتبار بكل تأكيد".