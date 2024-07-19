شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الجنازة على وزير الأوقاف الأسبق بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة الراحل وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد على محجوب، إقامة صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة فى مسجد عمر مكرم بالتحرير، وستقام صلاة جنازة مرة أخرى فى مسقط رأسه بحلوان البلد تحديداً فى مسجد الرحمن بشارع عمر بن عبد العزيز الساعة الثانية والنصف بعد صلاة الجمعة، وسيوارى الجثمان التراب بمقابر العائلة بحلوان.

وسيقام العزاء أمام فيلا د. محجوب بحلوان يومى الجمعة والسبت، كما سيقام له عزاء رسمياً بمسجد عمر مكرم بالتحرير يوم الأحد بعد صلاة المغرب.

وكان الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، نعى بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الدكتور محمد على إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق أستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق عين وزيرًا للأوقاف من 11 نوفمبر 1986م إلى 2 يناير 1996م وعضوًا بمجلس الشعب، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009م.

وله مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال: التشريع الإسلامى وقوانينه الجنائية والمدنية، الفكر الدينى والمواطنة - محاضرات مع آخرين، مقارنة بين بعض فلاسفة الوضعية القانونية فى الفكر الأوروبى وبعض فلاسفة الإسلام، نظام الأسرة فى الشريعة الإسلامية: الزواج، الطلاق، حقوق الأولاد والأقارب: أحكام تطبيقية فى قضايا الأحوال الشخصية.