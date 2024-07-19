شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المسلى الصناعى على بطاقة التموين خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو 2024 ، كما تطرح الوزارة مسلى صناعي زنة 800 جم بسعر 36 جنيهًا، بجانب توفير العديد من السلع الأخرى ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين.

ويأتى ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى وضع خطة لتطوير قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، وكانت أولى اهتمامات الوزير تفعيل منظومة الرقابة بالوزارة والتنسيق مع الجهات الرقابية للمرور على أكبر عدد من الأسواق، للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، واستحداث منظومة يتم التواصل من خلالها مع المواطن سواء فى تلقى الشكاوى أو من خلال جولات الأجهزة الرقابية فى الأسواق.