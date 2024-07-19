شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد ترصد كواليس ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع والان مع تفاصيل الخبر

انتهت محكمة جنايات القاهرة من نظر ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، بعد تأجيل القضية لمرافعة الدفاع.

وخلال نظر ثالث جلسات المحاكمة تم رصد العديد من المشاهد منذ بداية الجلسة حتى قرار التأجيل ومنها:

1ـ فى الساعة التاسعة والنصف صباحا وصل المتهم لقاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

2ـ والدة المتهم توكل محاميا جديدا للترافع عن نجلها بعد تنحى هيئة الدفاع القديمة.

3ـ دفاع المتهم الجديد أكد أنه سيترافع عن المتهم رغم مشاهدته لفيديوهات القتل.

4ـ المحكمة تثبت حضور الدفاع وحضور المتهم.

5ـ النيابة طالبت من المحكمة أن تضرب بيد من حديد اتجاه المتهم وأمثاله.

6ـ النيابة ترصد جرائم المتهم واعترافاته فى التحقيقات.

7ـ النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

8ـ دفاع المتهم يطلب أجل للاستعداد للمرافعة.

9ـ المتهم خلال جلسات مرافعة النيابة ظهرت عليه علامات التوتر وحاول إخفاء وجهه من أمام الكاميرات.

10ـ تأجيل القضية لجلسة 13 أغسطس المقبل لمرافعة الدفاع.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.

- أصدرت النيابة قرارا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها، وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة، وقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.