شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستندات المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام بالجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة في تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بشكل سريع ومبسط، وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

تتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تجديد رخصة مصعد).

وفيما يلي خطوات وإجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

أولًا: المستندات المطلوبة

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثانيًا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

وتقام المراكز التكنولوجية بالجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.