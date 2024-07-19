شكرا لقرائتكم خبر عن برج الساعة.. حكاية أشهر معالم منطقة الورديان بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر برج الساعة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية من أشهر المعالم للمنطقة منذ سنوات عديدة، وجاءت أجيال وهى تشاهد المبنى، ولكن معظمهم لا يعلمون من أنشأه وتفاصيل بنائه، وينشر ”الخليج 365” أبرز المعلومات عنه.

1- أنشأه كارل فون جاربر.

2- جاربر كان سويديا وجاء إلى الإسكندرية واستقر فيها.

3- أنشأ مصنعا للأخشاب والمناشر ووكالة للشحن.

4- أصبحت أهم وكالة للأخشاب فى عنوان 264 طريق المكس.

5- كان صاحب أول توكيل البوتجاز للغاز فى مصر وشمال أفريقيا.

6- أنشأ 3 مبان أخرى بالإسكندرية.

7- البرج عليه رمز الساعة ويدل على الدقة فى التوقيت والعمل عند السويد.

8- بعد وفاة جاربر انتقلت ملكية المصنع لرجل أعمال يونانى "أسعد باسيلى".

9- ظل مصنعا للأخشاب حتى قرار التأميم.

10- بعد التأميم أصبح المبنى خاصا بالثروة السمكية والمصايد.