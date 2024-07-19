شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن محاولة اغتياله: لولا الصدفة لما كنت هنا الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطاب قبول ترشحه عن الحزب الجمهورى في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر بتوجيهه الشكر للمصوتين الحاضرين للحفل الجارى في مدينة ميلووكى بولاية ويسكونسون لتقديمهم الدعم بعد تعرضه لمحاولة اغتيال السبت الماضى أثناء إلقائه لخطاب في ولاية بنسلفانيا.



وبدأ المرشح ذو الحظوظ الأعلى في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية برواية تفاصيل محاولة اغتياله موجها الشكر لأعضاء القوى التي قامت بحمايته وتخلصت من مطلق النار، مضيفا أنه لولا الصدفة لما كنت هنا الآن، مادحا شجاعة الجماهير التي شهدت محاولة الاغتيال بعد حرصها على عدم الهروب والتوقف للإطمئنان على إصابة مرشحهم.

وتوقف ترامب عند إلقائه رواية محاولة الاغتيال عند لقطة رفعه قبضة يده وصراخه "قاتل!"، ليثير حماسة جماهير حزبه الذين سرعان ما رددوا الهتاف الذى بدأ يتحول إلى شعار لحملته الانتخابية.