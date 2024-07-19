الليلة تبدأ من 375 جنيه.. 106 صور ترصد أرخص 3 فنادق في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين خلال الوقت الحالي، بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشاليهات خاصة في الغردقة، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أرخص 3 فنادق في الغردقة، كالتالي:

Jawhara Inn Hotel - فندق الجوهرة سفاجا

- يقع فندق في الغردقة، على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة.

- يوفر أماكن إقامة مع مسبح خارجي ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

- يضم هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم مطعمًا وغرفًا مكيفة مع حمام خاص، ويتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.

- تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن.

- يوفر غرف معينة تطل على المسبح، وتضم الغرف شرفة، وتحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يتوفر موظفون يتحدثون العربية والإنجليزية على مدار الساعة في مكتب الاستقبال.

- يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من الفندق، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يبدأ سعر الليلة من 375 جنيهًا، وتصل إلى 1353 جنيهًا.

Tiba Resort F22 Near to ElGouna

- يقع بالقرب من الجونة في الغردقة على بعد 2.3 كم من شاطئ مون جيت الغردقة و2.9 كم من بانوراما بانجالوز أكوا بارك الغردقة بيتش.

- يوفر مسبح داخلي وإطلالة على المسبح، ويوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات، ومصعد وأمن للضيوف طوال اليوم.

- توفر هذه الشقق الفندقية بخدمة الواي فاي مجانًا، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وغسالة ملابس ومطبخ صغير مجهز بالكامل مع ثلاجة وموقد مسطح.

- تحتوي الوحدة على عازل للصوت ومقصورة دش، يوفر مكان الإقامة تكييف وتدفئة وحمام خاص.

- يبدأ سعر الليلة من 542 جنيهًا ويصل إلى 603 جنيه.

Four Seasons Hotel

- يقع فندق Seasons في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة ذات نجمة واحدة مع شرفات خاصة.

- تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعم ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومطبخ مشترك، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

- يوفر مكان الإقامة خدمة الغرف وصالة مشتركة وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف.

- تحتوي جميع الغرف في الفندق على تكييف وخزانة ملابس وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف وفناء مع إطلالة على البحر، وتتميز الوحدات بصندوق ودائع آمن.

- تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال كل صباح في فندق Seasons.

- يوفر مكان الإقامة تراس، ويمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بالأنشطة في مدينة الغردقة وحولها، مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات.

- يقع شاطئ El Sawaki على بعد 600 م من الفندق، في حين يقع المرسى الجديد على بعد 5 كم، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لفندق سيزونز حيث يقع على بعد 9 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يبدأ سعر الليلة من 482 جنيهًا، ويصل إلى 675 جنيهًا.

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