شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 11 مسجدا فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح (11) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 19 / 7 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه (37) مسجدًا منها (33) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 19 / 7 / 2024م عدد ( 12118) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (800) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق ، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو ذر الغفاري – عزبة فضل – إبشواي

2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة علي عبد الكريم – قرية ترسا – سنورس

3. مسجد الهجرة – قرية الحمراية - طامية

4. مسجد عبد القوي شعيتان – عزبة عبد القوي شعيتان – سنهور البحرية - سنورس

5. مسجد طلبة حسين الشرقي – السعيدية - سنورس

مديرية أوقاف الدقهلية

6. مسجد بدر – دقادوس – ميت غمر

7. مسجد النصر – منية محلة دمنة

مديرية أوقاف سوهاج

8. مسجد آل عمر – نجع الخراط – كوم أشقاو - طما

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد الرحمة – عزبة أبو كريمة – كفر الزيات

مديرية أوقاف المنيا

10. مسجد الموسى – المحرص – مركز ملوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. مسجد الفرقان – قرية 63 الجدية - الحامول