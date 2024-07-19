شكرا لقرائتكم خبر عن عطل تقنى عالمى يسبب شلل فى مطارات وهيئات حيوية والان مع تفاصيل الخبر

طلبت هيئة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقنى بالحواسيب.

وأعلن مطار برلين عن تعليق جميع الرحلات حتى الثامنة بتوقيت جرينيتش بسبب أعطال تقنية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل فى نظامها العام العالمي، كما أدى ذلك إلى انقطاع البث المباشر لقناة سكاي نيوز البريطانية.

كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل.