شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدخل تعديلات على قطارى 809/810 سياحي خط القاهرة / شربين والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة تعديل قطار 809 سياحي (القاهرة / شربين) بتركيب (3 عربات درجة ثالثة مكيفة + 6 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالي.

كما سيتم بداية من غدا السبت تعديل تركيب قطار 810 سياحي (شربين / القاهرة ) بالتركيب الوارد به قطار 809 وبنفس جدولة الحالي.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وفى السياق ذاته، تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.