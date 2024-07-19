شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بتكليف 22 قيادة للأقسام والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عددًا من القرارات بتكليف 22 قيادة جامعية جديدة، تضمنت تعيين وتجديد تعيين عدد من رؤساء الأقسام العلمية لبعض الكليات، وعدد من المدراء ونواب المدراء لبعض المراكز، ومديرى بعض الإدارات بالجامعة، وتشكيل 3 مجالس إدارات بكليتى الهندسة والتخطيط الاقليمى والعمرانى.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولى فى كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة نسرين صلاح الدين السيد عبد العال رئيسًا لمجلس قسم الأدوية والسموم بـ كلية الصيدلة، وتعيين الدكتور فادي محسن عوض الله عريان رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء بكلية الصيدلية، وتعيين الدكتور محمد أحمد محمد أحمد رئيسًا لمجلس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وتعيين الدكتورة شيرين محيى الدين محمد علي وهبة رئيسًا لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وتعيين الدكتور سامح طارق إبراهيم شكري مخيمر رئيسًا لمجلس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، وتجديد تعيين الدكتور محمد صلاح الدين محمود عبد الوهاب مدير لقسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة سلمى إبراهيم عبد المحسن الغيطاني قائمًا بأعمال مدير مركز خدمات العلاج الطبيعي والتعليم المستمر بكلية العلاج الطبيعى، والدكتورة ياسمين أحمد عبدالعزيز حسنى قائمًا بأعمال مدير مركز دراسات الثقافة الأيبروامريكية بكلية الآداب، والدكتورة رحاب عمر محمد سالم قائمًا بأعمال مدير مركز الدكتور مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق، والدكتور رضا نبيل أبوشادى قائمًا بأعمال مدير مركز تنمية قدرات الطلاب بكلية التمريض، والدكتورة هبه محمد فهمى قائمًا بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم، والدكتورة عادلة محمد عبدالسلام رجب قائمًا بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتجديد تعيين الدكتور سيد رشاد قرني قائمًا بأعمال مدير مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وتجديد تعيين الدكتور أحمد سمير محمد شحاته مديرًا لمركز خدمة وبحوث البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرى، وتعيين الدكتورة يسرا ابراهيم محمد ابراهيم نائبًا لمدير مركز الكمبيوتر بكلية الصيدلة، وتعيين الدكتور أحمد بغدادى رشدى نائبًا لمدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور مينا ايليا صموئيل جرجس نائبًا لمدير مركز تصميمات واستشارات التكنولوجيا العالية للاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة، وتعيين الدكتورة غادة عزب سليمان نائبًا لمدير وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها بالليزر بكلية الطب، وتعيين الدكتورة عزة عادل عزيز مليكه نائبًا لمدير وحدة السمع والاتزان وأمراض التخاطب بكلية الطب.

وشملت القرارات أيضًا، تشكيل مجلسي إدارة مركز بحوث الطاقة والدراسات، والتدريب فى هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، وتشكيل مجلس ادارة مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الاقليمى والعمرانى.