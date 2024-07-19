شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية تفاصيل برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، إذ يهدف إلى معالجة التحديات والمشكلات المعقدة التي تواجه مؤسسات الأعمال بأساليب مبتكرة، عن طريق بناء جسور بين مجالات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، من خلال خريجين خبراء في معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وأوضحت جامعة حلوان، يعتبر برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي من البرامج المتكاملة الذي يربط جميع القطاعات بتكنولوجيا ونظم المعلومات، من خلال دراسة مجموعة من المقررات الدراسية منها: نظم الذكاء، نظم معلومات الأعمال، تصميم البرامج، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال، إنشاء وإدارة قواعد البيانات المتخصصة، نمذجة البيانات وتحليلها، شبكات الكمبيوتر، التحليل الإحصائي للأعمال، الاقتصاد، المحاسبة، التمويل؛ مما يمكن الطالب من إيجاد حلول لمشاكل الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال.

ويمد البرنامج الطالب بمجموعة من المعارف والمهارات، مثل: القدرة على تحديد المشكلات وحلها، تخطيط العمليات، تحسين التواصل داخل المنظمة، اتخاذ القرارات، تطوير استراتيجيات العمل وزيادة الجودة.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل، منها على سبيل المثال:

-مستشار تطوير نظم المعلومات.

-خبير نظم المعلومات والتحول الرقمي.

-أخصائي معلوماتية الأعمال.

-رئيس قسم المعلومات التجارية في إحدى الشركات.

-مصمم أو مطور تطبيقات الأعمال.

-العمل في تنظيم الأعمال وتخطيط وإدارة أعمال السوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة ٤ سنوات جامعية مقسمة على ٨ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٣ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.