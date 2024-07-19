شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر شركات وأعمال بجميع أنحاء العالم بسبب عطل رئيسى بـ"كراودسترايك" للأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

واجهت شركة كراودسترايك الأمريكية لتكنولوجيا الأمن السيبرانى عطل رئيسى فى الخدمة اليوم الجمعة، ما أثر على الشركات والأعمال فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشركة - حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن انقطاع الخدمة ناتج عن مشكلة في التحديث الأخير للخدمة، مؤكدة أنها تعمل في الوقت الحالي على تحجيم ذلك التحديث على مستوى العالم.

وأضافت الشركة أنها على دراية بتقارير أفادت بوجود أعطال في الملفات المضيفة لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز والمتعلقة بمستشعر يعرف بـ "فالكون"، لافتة إلى أن ذلك يؤثر على الأعمال التجارية عالميا.